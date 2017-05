Tunisie: Seifallah Hosni (capitaine du CAB) - «A oublier»

On n'avait pas droit à l'erreur. A chaque fois, on devait gagner pour augmenter notre capital-points car on accusait un retard énorme. Quand on recevait le CSHL à Menzel Abderrahmane pour le compte de la première journée retour, le CAB possédait 3 points alors que notre adversaire du jour en avait 13.

Toutefois, le moment fort qui nous a marqués le plus est ce match contre le SG qu'on a gagné dans les toutes dernières minutes alors que nous étions dans une situation difficile. Un penalty sifflé contre nous fort heureusement arrêté par Kasraoui alors qu'on jouait à dix après l'expulsion de Bilel Saïdani. Mais ce n'est pas tout !

On a livré une prestation exceptionnelle contre l'ESS au play-off (1 à 0 en notre faveur à Bizerte) et en coupe de Tunisie lors du quart de finale contre le CA (0-0 et éliminés aux tirs au but).

Quant à la poule du play-off, nous retiendrons incontestablement la finale du championnat EST-ESS remportée par les Espérantistes. Ce fut une saison forte en émotions, mais dure à gérer car la formule du championnat 2016-2017 était mal conçue. A oublier au plus vite».

1) Il est incontestable que le joueur qui s'est illustré le plus au cours de la saison 2016-2017 est Taha Yassine Khenissi. A chaque fois que l'EST avait besoin de lui, il était là. Il a toujours fait la différence. C'est un vrai buteur. L'EST lui doit beaucoup.

Il est tout simplement décisif dans les moments difficiles.

2) Sans trop de tapage, Mohamed Amine Ben Amor a gravi petit à petit les échelons. Grâce à son rendement constant depuis la saison passée, il a fait l'unanimité autour de lui pour devenir un élément clé dans le dispositif du jeu de son équipe, l'ESS, et de la sélection. Bon sur le plan technique, il est régulier, contrairement à d'autres joueurs qui passent comme une étoile filante.

3) La révélation est sans conteste le jeune Cabiste Jassem Hamdouni. C'est un attaquant qui a le dribble facile et déroutant devant des colosses adverses expérimentés.

Il sait, en outre, marquer des buts. Il s'est blessé contre le CA en coupe de Tunisie et n'a pas joué le moindre match en poule play-out à l'aller. Quand il est revenu dans le groupe lors de la phase retour, le CAB a retrouvé son efficacité en attaque. C'est un talent qui augure d'un bel avenir.