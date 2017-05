Tunisie: Le rush ramadanesque !

Certes, on pourra épiloguer longtemps sur les raisons qui ont mis le club nordiste dans une pareille situation,… Plus »

Ne voilà-t-il pas une devise à inscrire en lettres de feu sortant de la bouche de celle qui n'a pas fréquenté l'école, sauf celle de la vie? Des mots à méditer par les «fatigués de naissance et fervents adeptes du moindre effort en tout temps, au mois de ramadan et hors ramadan!

Mais aussi pour mon amour fou pour le travail. Demeurer désœuvrée, les bras croisés entre quatre murs, me tue à petit feu. Ma sacro-sainte devise, c'est non seulement travailler pour vivre mais surtout, vivre pour travailler».

Mme Meherzia est réputée pour la qualité de ses produits et la propreté monastique de son petit atelier de travail : «Je travaille certes pour subvenir à mes besoins quotidiens. Mais il n'y a pas que ça qui me motive malgré ma santé fragile.

A la cité chère à feu Hassène Belkodja, tout le monde trouve son compte. Y compris ces vieilles dames besogneuses à souhait qui, devant leurs demeures et derrière leurs rideaux de la pudeur, commercialisent à bon marché leurs produits de terroir (piment rouge en poudre, mloukhia, etc.) et aussi les produits tradition de leurs mains adroites : richta, nwacer, couscous, borghol, tchichet mermez, hlalem, etc.

Un grand succès est aussi connu par les bouchers de Ras-Jebel qui proposent le veau de lait rosé et désossé, sans un gramme de graisse à dix sept dinars le kilogramme. L'occasion est donc propice pour les estivants et les visiteurs de passage de remplir la malle des voitures de dizaines de kilos de viande à prix abordable..

En cas de surproduction, les Nordiques le conservent soigneusement dans le sel pour agrémenter leurs soupes hivernales. En quelque sorte, c'est leur kadid, un kadid, cette fois-ci ami de notre santé et zéro nocivité ! Non pas comme le fameux kadid de l'Aïd, «bourré» de matières grasses riches en mauvais cholestérol.

Ceci sans oublier qu'à Ras Jebel, le client est un véritable «roi» et trouve son plaisir dans le choix des fruits exposés, sans provoquer le déplaisir des marchands, toujours de bonne humeur et accueillants.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.