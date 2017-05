Tunisie: Derby africain - Malek Jaziri et Ons Jabeur au tableau final

Certes, on pourra épiloguer longtemps sur les raisons qui ont mis le club nordiste dans une pareille situation,… Plus »

C'est une joueuse bien nantie qui a du cœur et beaucoup de qualités techniques. Il lui reste de passer à un palier supérieur et de faire preuve de savoir-faire lors des matches importants. Il suffit de bien partir au tableau final. Cela dépend en grande partie de notre joueuse qui a son destin en main.

Quant à Ons Jabeur, elle est tombée sur la Roumaine Ana Bodgan, classée 106e. La Tunisienne a été rescapée et ce sera, à notre avis, une belle opportunité pour rebondir. Son objectif reste de foncer vers le Top 100 et de jouer sur son potentiel.

Le Tunisien n'est pas tombé sur une grosse cylindrée du circuit, sa mission est complètement abordable. C'est un derby et donc un match qui nécessite beaucoup de concentration et de présence mentale pour réussir.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.