Tunisie: Retrouver la passion d'entreprendre

Nous proposons de développer cette problématique dans une démarche en six points inspirée des stratégies de management pour maintenir les efforts en toutes circonstances et favoriser la santé des intervenants, durablement.

Les bonnes règles de gestion commencent par le fait d'être régulièrement dans une position d'agir afin de ne pas subir. C'est comme en matière d'exercice militaire, il faut être toujours préparé à l'attaque pour se défendre au mieux en cas d'une mauvaise intention adverse.

Dans ce cadre, il faut mener la surcharge de travail de façon méthodique, de nature à différencier l'important du superflu et l'urgent de ce qui peut attendre. Car l'efficacité d'une bonne organisation se répercute favorablement sur le rendement, la morale et la santé des travailleurs.

Sous ce titre, on distingue quatre priorités. La première est en relation avec les problèmes : dysfonctionnement, crise, etc. qui seraient, à la fois, urgents et importants. La seconde est en rapport avec la préparation de l'avenir : planification, formation, etc. qui serait importante mais non urgente.

La troisième relève des déviations chroniques : visiteurs, appels téléphoniques, etc. qui sont urgents mais non importants. Et la dernière concerne les distractions : courriers, e-mail, etc. Ils sont classés non urgents et non importants.

Le deuxième élément qui favorise les efforts et les investissements est en rapport avec le sentiment d'être utile pour soi-même et pour les autres. Rien n'est plus précieux que de se sentir utile pour l'humanité. Cela revient à développer ses richesses personnelles, satisfaire des besoins nécessaires et contribuer au soutien d'autrui.

Au-delà des aspects matériels, ses éléments favorisent l'estime de soi par la créativité, le don et la productivité régulière et contribue à l'équilibre psychologique de la personne et la cohérence de la vie en favorisant l'emploi et le bien-être en société.

Ces synergies sont considérées par les chercheurs scientifiques comme le meilleur des traitements qui favorise de façon naturelle le bonheur et la santé de leur auteur et l'équilibre des rapports avec les autres.

Au-delà des initiatives personnelles qui favorisent l'estime et le sentiment d'utilité, il faut s'entourer des personnes positives de nature à favoriser cet environnement de plénitude. Il serait important de vaincre sa solitude par de bonnes compagnies qui apportent un feedback motivant et une valeur ajoutée additionnelle à nos convictions constructives.

Pour cela, on gagne à créer autour de nous une armature stratégique personnelle et professionnelle capable d'impulser les dons, soutenir les bonnes intentions et favoriser les investissements.

Dans ce cadre, la culture, le partage d'expérience et le rôle des médias trouvent toute leur importance. Dans un sens extrême, et tirant des leçons constructives des comportements humains nocifs certains auraient tendance à apprécier l'expression «Je remercie toutes les mauvaises personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Elles m'ont montré exactement ce que je ne veux pas être» (les beaux proverbes).

Le quatrième facteur cadrant avec les besoins d'un travail à répercussions positives économiquement et physiquement consiste à rester ambitieux, regarder ce dont nous accomplissons avec un œil respectueux des actions que nous menons.

Loin de sous-estimer les résultats (quoique faibles), il faut placer la barre haut, mettre de la valeur, penser grand, rêver et voir les choses dans une dimension toujours plus grande et plus étendue.

En fait, les réalisations attendues d'un projet sont à la mesure des idées projetées dès le départ. Ne pas sous-estimer ses actions est un gage de réussite des étapes qui suivent. Si on vise loin, on atterrit au large.

En fait, les innovations grandioses telles que les avions, les navires et les technologies par exemple sont nées d'un simple rêve humain. Les experts conseillent de se mettre dans un contexte d'abondance pour s'en inspirer, motiver soi-même et créer un environnement favorable pour ceux qui nous entourent.

Il ne faut pas attendre que les choses arrivent toutes seules, il faut faire de sorte qu'elles se produisent selon des objectifs préétablis et se réalisent comme nous le souhaitons.

Parmi les facteurs qui motivent travailleurs et chefs d'entreprise on trouve un grand nombre d'évènements positifs à commencer par la satisfaction des clients, la durée des relations cordiales en entreprise, les facteurs de santé, la formation partagée, le renouvellement des investissements, le bon climat social, l'implication du personnel, les bonnes organisations, l'image de l'entreprise, le rendement au travail, etc. Tous ces éléments trouvent des répercussions positives à dimensions multiples sur l'entreprise et ses travailleurs.

Pour favoriser un climat social propice au travail et aux investissements, les professionnels conseillent de célébrer les évènements avec toutes les équipes lors de chaque bonne réalisation.

Au final, il est recommandé aux entrepreneures de maintenir l'optimisme en toutes situations (même en cas d'échec), de partager les charges de travail avec leurs équipes, de déléguer, moyennant davantage de confiance, après une formation adaptée pour améliorer les aptitudes et d'assurer une meilleure gestion des projets.

Cela est de nature à maintenir le sourire, développer la motivation, donner aux chefs d'entreprise plus de moyens pour atteindre les objectifs sans peine et retrouver plus d'équilibre. Après distribution des charges, il faut mettre en place des moyens de contrôle efficaces pour s'assurer en continu de l'avancement du travail et de la fiabilité des tâches.

Mais, dans ce parcours, il ne faut pas oublier les sacrifices des travailleurs. Il convient, à cet effet, de motiver les équipes, en contrepartie des efforts fournis, moyennant la reconnaissance des investissements et des bonnes initiatives au bon moment.

*(Cadre bancaire retraité)