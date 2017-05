Tunisie: Le temps des bilans

Certes, on pourra épiloguer longtemps sur les raisons qui ont mis le club nordiste dans une pareille situation,… Plus »

Les supporters du club craignent la répétition des mêmes bévues administratives et techniques qui ont failli coûter cher la saison dernière. Le président sortant, Mourad Belakhal, et sa bande sont appelés à assurer la passation au nouveau comité.

Nous avons repris confiance, et nos joueurs ont montré une force de caractère dans les dernières rencontres. J'estime que nous avons réussi notre mandat et avons assuré une place de l'équipe en L1 malgré les doutes».

Nous avons cherché à remanier les carences constatées au niveau de l'effectif par le recrutement de joueurs d'expérience et de donner l'occasion à quelques jeunes de cru afin de briller parmi l'élite. Malheureusement, l'instabilité du staff technique et la faiblesse du rendement de certains éléments ont eu ses conséquences sur nos résultats.

Les résultats de l'équipe ont été décevants à cause de l'instabilité du staff technique et de la modestie des éléments recrutés au cours du mercato estival. Et le président Mourad Belakhal d'expliquer : «Nous avons assuré l'essentiel après une saison difficile.

