Afrique: CAN U17 - La Guinée remporte la 3ème place

Djibril FanyiTouré marque ainsi son sixième but du tournoi. Il devient le meilleur buteur du tournoi. En 2015 au Niger, les cadets guinéens avaient remporté la 3ème place de la CAN de leur catégorie en battant le Nigéria.

Les Guinéens ont ouvert le score par Djibril Fanyi Touré à la 54ème minute. Le Mena est revenu à la hauteur du Syli à la 67ème minute grâce à un but du jeune Ibrahim. Quatre minutes après(71ème), Abdourahmane Bah creuse l'écart pour ses coéquipiers. Le 3ème but du Syli a été inscrit par à la 77ème minute. Touré reste le meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations en attendant la grande finale Ghana-Mali.

