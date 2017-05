Guinée: Labé - Le ministre de l'éducation se présente en messie sauveur des candidats au bac

Il faut signaler que dans la plupart des écoles de la région les examens d'essai ont été un fiasco tant à cause de l'amateurisme des autorités qui ont montré leur limite en avançant la date de tenue des examens et de la confusion qu'il y a eu sur certains sujets que sur la faiblesse du niveau des élèves.

« ... .j'ai insisté pour l'implication des administrateurs territoriaux voire même les prendre dans les différentes cellules préfectorales et régionales pour mieux impliquer les préfets car c'est eux qui seront chargés d'envoyer les forces de l'ordre aux alentours des centres d'examen pour ne pas qu'ils soient envahis ... ..j'ai parcouru les classes d'examen, les enfants même sont plus engagés à accepter cette formule, on dirait qu'ils attendaient quelqu'un pour décider ça à leur nom. Imaginez que les enfants passent au baccalauréat et que le ministre de l'enseignement supérieur introduisait un autre concours, les enfants qui n'étaient pas admis allaient se retrouver dans une position pas normale, ils ne pourraient retourner en terminales alors qu'ils ont le bac et ils ne seront pas admissibles à l'université, ils vont rester où ?à la maison !

Le ministre de l'enseignement pré- universitaires et de l'alphabétisation Ibrahim Kalil Konaté était l'hôte des autorités de l'éducation de Labé et de Mamou réuni en atelier préparatoire en prélude des prochains examens scolaires. Saisi par notre rédaction le ministre a réagi sur l'opportunité des examens blancs organisés sur toute l'étendue du territoire national ainsi que des changements qu'il voudrait apporter à la donne dans son département notamment pour la session 2018 :

