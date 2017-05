Congo-Brazzaville: Circulation routière - urgence signalée pour la Nationale 2

Oyonfoula, 16 km au départ de Ngo pour le Nord Congo. Un scénario digne des films d'Hollywood quand les effets spéciaux du septième art façonnent des images surréalistes. Mais ce n'est pas de cinéma qu'il est question ici, c'est de la stricte réalité.

L'état de délabrement avancé de la route nationale numéro 2 à hauteur de cette petite localité du département des Plateaux fait désormais place à des échanges parfois heurtés entre la population et les usagers. Et pour cause ? L'imposant trou défigurant le tracé sur des dizaines de mètres oblige les chauffeurs à se faufiler entre les cases ou à prendre un détour par la plaine, avec le risque certain de s'embourber ou de causer des accidents. Il n'en fallait pas beaucoup pour donner des idées aux jeunes gens, et mêmes aux plus âgés qui érigent des barrières au franchissement desquelles certaines d'entre eux vous imposent de payer entre 500 francs et 1000 francs.

Assise devant sa demeure, une femme d'un certain âge, mouchoir noué sur la tête, a tout l'air de se trouver devant un poste de péage. Elle se fait moralisatrice par-dessus tout : « vous volez l'argent et ne songez pas à arranger les routes ». Mais elle insiste ensuite pour dire qu'elle a eu très peur la veille lorsqu'un véhicule a failli écraser sa petite fille de trois ans. Comme quoi, il faut se montrer tendre avec elle si on veut franchir " le poste". Autant que cette dernière, un homme, la cinquantaine révolue, crie un peu haut : « Si ce n'est pas 1000 francs nous ne lèverons pas la barrière ».

Ce dimanche 28 mai, la cohue est tellement forte qu'on a l'impression que ce sont tous les bras valides d'Oyonfoula et ses environs qui sont à l'œuvre, on a vraiment le sentiment que ceux qui en profitent voudraient voir cette situation durer encore un peu plus. En attendant, se forme sur place une longue file de poids lourds, voitures-remorques et autobus qui renseigne sur le calvaire que leur impose à Oyonfoula et en plusieurs autres endroits abimés de la RN 2, maillon important de la dorsale Pointe-Noire-Ouesso. Péril en la demeure.