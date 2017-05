Burkina Faso: Municipales partielles - Tout s'est bien passé à Ouaga

Au bureau de vote N° 2 de l'arrondissement 4 de Ouagadougou où était notre équipe de reportage, Yaméogo Elyse, présidente du bureau de vote N° 2 annexe CEG municipal de Tanghin fait remarquer qu' «il n'y a pas eu de difficultés majeures». «En termes d'affluence, je dirai que ça été timide mais la sécurité était de mise donc c'est une élections sécurisée et transparente. Il y a eu plus de la centaine sur 372 inscrits». Awa Compaoré, présidente du bureau de vote N° 1 de Tanghin ne dit pas le contraire. Pour elle, il n'y pas d'incidents majeurs et c'est l'essentiel.

Larissa Damiba, observateur du parti le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) estime que tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'incident majeur. Même son de cloche chez Guibaniè Ouédraogo représentant de la Nouvelle alliance du Faso (NAFA) et Bibata Gamsoré du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) pour qui, tout se passent très bien.

Toutefois, Pascal Dagssaga, agent d'observation dit avoir observé qu'il y avait quelques disparités entre certaines cartes d'électeurs et des informations sur la liste des électeurs. «Mais ces personnes sont revenues avec de nouvelles cartes et tout est rentré dans l'ordre», a confié M. Dagssaga.

Ce scrutin partiel et complémentaire va se dérouler dans 19 communes dont l'arrondissement 4 de Ouagadougou. L'arrondissement 4 compte au total 221 bureaux de vote répartis dans 4 secteurs (17, 18, 19 et 20) pour 85 999 inscrits.