Gabon: Port-Gentil - Le PDS se déploie au 3ème arrondissement

Il arrive avec environ 8 cellules. C'était également l'occasion de présenter aux nouveaux arrivants, la politique générale du Parti pour le développement et la solidarité sociale. Ce parti est à l'heure du rajeunissement de ses structures de base et de la préparation du flambeau, les jeunes occupent une place de 1er choix : « Certains pensent que la politique a quelque chose de péjoratif avec ceux-là, je ne trouve pas utile de discuter » a lâché, Stany Mabike Ma Kombile. L'implication des jeunes est une nécessité pour renouveler la classe politique, répondant aux journalistes, le membre du bureau national du PDS, Jean Blaise Nguimbi a affirmé que le parti dont il est acteur se porte bien sinon très bien.

Le Parti pour le développement et la solidarité sociale « PDS » s'apprête à souffler sa 10ème bougie de création. Il semblait important pour le Conseiller municipal/membre du bureau national, Jean Blaise Nguimbi de rencontrer les militants de sa circonscription. Ils sont arrivés nombreux au siège du PDS pour échanger avec l'élu local du 3è arrondissement . Le PDS compte 24 conseillers municipaux à Port-Gentil. Parce que la mobilisation des militants dans les cellules donne vie au parti, le Conseiller municipal a tenu à s'entretenir avec les jeunes et cadres de la formation de Me Ndaot Rembogo à quelques jours de la célébration en juin des 10 ans de fondation. Il s'agissait de faire le point sur la dernière session du Conseil municipal et d'effectuer sa rentrée politique, Jean Blaise Nguimbi a aussi rappelé l'importance du partage par le PDS de la vision du Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.