Congo-Brazzaville: Championnat départemental de handball - Les équipes de Pointe-Noire abordent le dernier virage

Le troisième et dernier tour du championnat départemental de la Ligue de handball de Pointe-Noire seniors hommes et dames a démarré le 28 mai au stade Enrico Mattei. En seniors hommes, CTAHB et Patronage ont respectivement battu Munisport, 29-27 et Asoc, 50-21tandis que chez les dames, l'AS Cheminots s'est imposé devant Athlantic, 35-20

Cette dernière étape très décisive du championnat départemental de Pointe-Noire permet aux équipes qui prétendent jouer le championnat national prévu cette année à Brazzaville de confirmer leur suprématie pour les mieux classées et d'améliorer le classement pour celles qui sont mal positionnées.

En effet, après les deux premières phases du championnat dominé respectivement par Patronage hommes et dames, les entraineurs ont de la matière pour changer de strategies et de texchniques afin de contrer les adversaires et déjouer les pronostics.

Rappelons que, compte tenu du nombre insignifiant des équipes seniors hommes et dames dans la ville océane, la Ligue de Pointe-Noire avait adopté lors de son conseil inaugural, la décision d'organiser désormais son championnat en trois tours pour permettre aux clubs d'être plus compétitifs.

Pour ce faire, le troisième tour a démarré le dimanche 28 mai. En version masculine, CTAHB a battu Munisport, 29 à 27 et Patronage a laminé Asoc, 51-20. Chez les dames, l'AS Cheminots a eu raison de Atlantic, 35-20.

À l'issue de cette journée, Patronage Sainte-Anne garde la tête du championnat dans les deux versions.