Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Le PCT arrête les listes de ses candidats

Le secrétaire général a encouragé les militants dont les candidatures n'ont pas été retenues par le comité d'investiture et les a appelés à plus de mobilisation en faveur des candidats du parti.

Dans son discours de clôture, le secrétaire général a remercié et félicité les membres du comité d'investiture pour leur participation effective aux débats. Il a relevé l'obligation qui les incombe de tout mettre en œuvre pour donner aux candidats investis tout l'appui et tout le soutien nécessaire.

La réunion du comité d'investiture s'est déroulée, selon le porte-parole du parti, Serge Michel Odzocky, suivant l'esprit de cadrage fixant les principes généraux devant présider au choix des candidats, à savoir : la prise en compte des dimensions genre et jeune dans la constitution des binômes des candidats à la députation et des listes aux locales ; l'investiture des listes du PCT dans toutes les circonscriptions électorales ainsi que la latitude dévolue au secrétariat permanent et au bureau politique de poursuivre les échanges avec les alliés et de prendre des mesures qui s'imposent pour maximiser les chances du parti.

En attendant les combinaisons et les concessions avec les partis alliés, le Parti congolais du travail (PCT) a publié le 28 mai à Brazzaville les listes de ses cent trente-deux candidats pour les législatives et cent vingt-trois pour les élections locales.

