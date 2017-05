Congo-Brazzaville: Gynécologie obstétrique - Quatre étudiants présentent leur mémoire de fin d'études spécialisées

Quatre étudiants finalistes ont présenté le 26 mai au CHU de Brazzaville au cours d'une cérémonie, leur mémoire pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de gynécologie obstétrique devant un jury multidisciplinaire présidé par le Professeur Léon Hervé Iloki.

Les quatre impétrants, inscrits à l'école doctorale sous la bannière de la faculté des sciences de la santé de l'université Marien- Ngouabi, ont soumis à l'appréciation des membres du jury la synthèse de leurs travaux portés sur les thèmes suivants : dépistage du virus de l'immunodéficience humaine en salle de naissance au CHU; Hématome rétroplacentaire : épidémiologie et pronostic materno-fœtal ; accouchement gémellaire: épidémiologie, pronostic maternel et néonatal ; drépanocytose et grossesse : accouchement et pronostics.

Les différents mémoires ont été présentés et soutenus respectivement par les docteurs: Bodzongo Pamela Chancelvie ; Locko-Mafouta Rébecca ; Alain Lily Ngabogo et Boungou Fabien Christel.

Dans son exposé portant sur le dépistage du virus de l'immunodéficience humaine en salle de naissance au CHU de Brazzaville, par exemple, Alain Lily Ngabogo a démontré comment la transmission mère-enfant du VIH demeure le mode principal de contamination des enfants dans le monde, tout en soulignant le progrès réalisé par les pays développés qui ont réussi à réduire ce risque de moins de 1% grâce au programme PTME (Prévention de la transmission de la mère à l'enfant).

En Afrique, il a fait savoir que la PTME est déjà au stade d'opérationnalisation dans plusieurs pays dont le Congo, grâce à l'introduction des services de conseil et de dépistage volontaire du VIH au cours de la grossesse. Dans ses recherches, il a également réalisé une étude transversale analytique allant du 1er octobre au 30 novembre 2016 au service de gynécologie obstétrique.

Aux fins d'améliorer le taux de dépistage au Congo, il a suggéré à la direction de l'école paramédicale « d'intégrer de façon systématique et plus spécifique » des enseignements en matière de VIH au cours de la grossesse. A la direction du CHU, il a recommandé de procéder à l'information, puis au recyclage du personnel de santé en matière de dépistage et d'intégrer les tests de dépistage en salle de naissance.

D'autre part, il a invité la communauté à servir d'interlocuteur sur la nécessité de dépistage au cours de la grossesse et à la cellule scientifique du service de gynécologie obstétrique de poursuivre les études sur le VIH pendant la grossesse.

A la fin de chaque exposé, le jury formulait de temps en temps des remarques en tenant compte de tous les critères à remplir, en vue d'améliorer la qualité du travail des impétrants. Car la formation en gynécologie obstétrique exige à la fois, la pertinence des recherches estudiantines et les fortes capacités rédactionnelles afin d'élaborer son mémoire de soutenance.

Le thème présenté par Alain Lily Ngabogo, portant sur le dépistage du virus de l'immunodéficience humaine en salle de naissance au CHU a suscité l'admiration de la part du jury qui n'a pas hésité de lui attribuer la note de 17/20 avec la mention "très bien".

En totalisant les notes des épreuves écrites, cliniques et de mémoire des candidats, les résultats par ordre de mérite d'admission au diplôme d'études spécialisées en gynécologie obstétrique se présentent de la manière suivante : Ngabogo Alain Lily (14,44/20) ; Loko Mafouta Rébecca (13,20) ; Boungou Fabien Christel (13,02) et Bondzongo Pamela Chancelvie (12,59).

Signalons que le jury international était constitué de : Abdoulaye Sepou, professeur titulaire de gynécologie obstétrique de la faculté des sciences de santé de l'université de Bangui, en République centrafricaine ; Pierre Marie Tebeu, maitre de conférences agrégé, gynécologue obstétricien de l'Université de Yaoundé A au Cameroun.