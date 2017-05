Sénégal: Un astronome invite à l'harmonisation des heures de prière

Ce mouvement regroupe quelque 450 scientifiques et oulémas répartis dans 58 pays. Il s'agit de personnes connaissant aussi bien l'astronomie que la charia et s'occupant de questions ayant trait à la lune.

Par exemple, a dit le spécialiste, "Dakar étant la pointe occidentale du continent, elle observe en dernier lieu le coucher du soleil". "Mais il arrive des moments où Saint-Louis et Ziguinchor ont le même temps de coupure de jeûne", a-t-il fait observer. Cela s'explique selon lui, "par l'inclinaison du soleil et la course de la Terre".

Dans le Coran, "il y a cinq sourates qui parlent précisément des horaires pendant lesquels on doit prier et même les marges prévues, que l'on appelle 'mukhtar'", a rappelé M. Gaye, dans un entretien avec l'APS.

