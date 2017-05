Togo: Des stratégies NTIC pour faire face aux criminels NTIC

24 Officiers de Police Judiciaire sont en formation de cinq jours sur l'outil informatique et la notion de police technique et scientifique. Initiée par le centre de formation des professionnels de justice (CFPJ), la formation entend mettre ces OPJ à la hauteur des nouveaux modes opératoires des criminels.

La criminalité gagne de plus en plus du terrain, surtout la cybercriminalité juste parce que les délinquants appliquent les nouvelles technologies de l'information et de la communication à leurs modes opératoires. Les forces de sécurité sont alors obligées d'actualiser elles-aussi leurs stratégies de contre-attaques ou d'investigation si le fait arrivait malheureusement.

La formation débutée ce lundi sera axée sur l'initiation à l'informatique, l'initiation à l'internet, l'initiation à la bureautique et la notion de police technique et scientifique. Ce sera une formation théorique et pratique.

« Nous sommes à l'heure du numérique, om la cybercriminalité est malheureusement d'actualité. La maitrise de l'outil informatique s'impose comme un outil de travail incontournable dans les domaines professionnels y compris dans la Police nationale », a déclaré Suzanne Soukoudé-Fiawonou, Directrice Générale du CFPJ.

L'initiative a été saluée par Pius Kokouvi Agbétomey, ministre en charge de la Justice, représentant son collègue Damehame YARK de la Sécurité et de la Protection Civile. Pour lui, les forces de sécurité doivent disposer des stratégies appropriées afin de pouvoir penser venir à bout de la criminalité nouvelle qui prend de l'ampleur.

