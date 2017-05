Sénégal: La Banque mondiale débloque 280 millions d'euros pour la fluidité de la circulation

Selon le Rapport d'activités du Fonds de Soutien à l'Energie(FSE), on apprend que durant le mois de… Plus »

«La garantie de temps de trajets plus court, l'amélioration du niveau de confort et de sécurité, à un coût acceptable pour les usagers, permettront d'atteindre les objectifs de performance économique et d'équité sociale visés par ce projet important du Plan Sénégal Émergent», a-t-il ajouté.

«Le BRT améliorera substantiellement les conditions de déplacements dans l'agglomération dakaroise qui compte actuellement 3,5 millions d'habitants et qui devrait en avoir 5 millions en 2030», a noté Mansour Elimane Kane, ministre de l'Infrastructure, du Transport terrestre et du Désenclavement du Sénégal.

Réduire de près de moitié la durée des trajets dans les transports publics, entre la préfecture de Guédiawaye et la gare routière de Petersen dans le centre de Dakar (18,3 kms) aux heures de pointes, sera un des résultats les plus importants du Projet pilote de système de bus rapides sur voie réservée à Dakar (BRT) dont le financement a été approuvé par le Groupe de la Banque mondiale, pour un montant de de 280,9 millions d'euros ( soit 300 millions de dollars).

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.