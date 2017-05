Afrique: Agir contre le changement climatique peut stimuler la croissance économique

communiqué de presse

Selon un nouveau rapport de l'OCDE établi dans le cadre de la présidence allemande du G20, intégrer à la politique économique courante des mesures de lutte contre le changement climatique peut avoir un impact positif sur la croissance économique à moyen et long terme.

Intitulé Investing in Climate, Investing in Growth, ce rapport montre que rapprocher l'action en faveur de la croissance de celle qui vise le climat, au lieu de traiter ce dernier séparément, pourrait accroître le PIB des pays du G20 de 1 % d'ici 2021 et 2.8 % d'ici 2050.

Si l'on prend en compte les retombées économiques positives de l'élimination de certains effets du changement climatique, comme les dommages imputables aux inondations côtières et aux tempêtes, l'augmentation nette du PIB en 2050 est proche de 5 %.

Le rapport indique que les pays du G20, qui représentent 85 % du PIB mondial et 80 % des émissions de CO2, devraient adopter une panoplie de mesures favorables à l'économie et à l'environnement dans le cadre de leurs stratégies pour une croissance inclusive et le développement.

Cela suppose de conjuguer des mesures climatiques telles que la tarification du carbone avec des mesures économiques d'appui pour entraîner une croissance inclusive centrée sur l'investissement dans des infrastructures à faibles émissions et résilientes face au climat.

«Loin d'être un frein, l'intégration de l'action climatique à la politique en faveur de la croissance peut avoir un effet économique positif », a déclaré Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE, lors de la présentation du rapport dans le cadre du Dialogue de Petersberg sur le climat, à Berlin.

Les investissements dans les infrastructures réalisés pendant les dix à quinze ans qui viennent seront déterminants pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris conclu en 2015, à savoir stabiliser le changement climatique, et retarder l'action finira par coûter plus cher.