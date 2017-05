Cameroun: Droit des affaires - La nouvelle boussole pour bien investir au pays est connue

Installé officiellement au Cameroun, un centre spécialisé dans l'investissement au Cameroun met à la disposition de tous les potentiels hommes et femmes d'affaires des données juridiques, diplomatiques et structurelles à jour pour une bonne installation et un démarrage sans faille. Sous sa forme juridique, son appellation est « Centre de Commerce Extérieur et de Relations Extérieures » en abrégé CCERE.

Dans son fonctionnement, ce Centre dirigé par Monsieur Ibrahim Zakari voudrait en plus des services effectifs, accompagner tous opérateurs économiques nouvellement installés au Cameroun. D'après lui, le premier piège que rencontre souvent les investisseurs au Cameroun est la non maitrise de la réglementation en vigueur au Cameroun.

Ce qui a pour corollaire entre autre la double imposition fiscale, la violation des droits des travailleurs car l'évaluation ayant été mal faite au départ, l'évasion fiscale, etc. Comme atout, le Centre dispose depuis sa création de plusieurs experts juridiques, d'économistes reconnus et qualifiés et d'hommes de médias pour les différentes promotions.

Nul autre pareil

A l'instar de l'Agence pour la Promotion des Investissements (API), structure désormais rattachée à la Présidence de la république et dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, le Centre de Commerce Extérieur et de Relations Extérieures (CCERE) a presqu'un rôle similaire sauf qu'il s'ajoute à sa tâche et contrairement à l'API l'encadrement des investisseurs depuis l'étranger, l'accueil à l'arrivée au Cameroun, la facilitation du séjour (logement, tourisme et nutrition).

Pour les opérateurs économiques voulant déjà s'installer, le Centre propose en plus des autres volets la facilitation en termes de création d'entreprise, la représentation en justice en cas de litige, l'intelligence économique pour améliorer la rentabilité, la formation (séminaire, atelier, etc).

Pour corroborer ce professionnalisme prêt à servir, le Directeur General Ibrahim Zakari précise que : « Dans un cadre de développement structurel on pourra éventuellement avoir : un centre de commerce extérieur et de relations extérieures toujours à l'écoute et au service des investisseurs étrangers au Cameroun et partout dans le monde. ».

Le CCERE est une société à responsabilité limitée de droit camerounais, enregistrée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier R.C.C.M. N° RC/DLA/2009/B/88 et du Contribuable N°: M010912282414T. Créé et fonctionnel depuis 2009, le Centre a vu bon nombre de projet structurants camerounais se « mordre les doigts » dès démarrage.

A priori mal évalué ou encore méconnaissant le droit et obligations des affaires au Cameroun, les différents investisseurs se sont vu à plusieurs reprises rappelés à l'ordre par l'administration camerounaise et les syndicats.