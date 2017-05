Cameroun: La double certification ISO 9001-2015 et ISO de Unimix Cameroun

c. La recherche assidue de la satisfaction client dans la fourniture d'ingrédients de boulangerie, pâtisserie et meunerie

Enfin, UNIMIX dispose à Douala d'une unité de production moderne qui lui permet de desservir le marché domestique et sous régional avec célérité et efficacité . L'évolution récente du logo témoigne de cette ambition tournée vers le marché Africain en forte croissance.

UNIMIX dispose par ailleurs d'un laboratoire de recherche équipé, d'un centre de formation et de recyclage professionnel animé par des professionnels compétents, expérimentés et dévoués . Ce laboratoire accueille régulièrement des professionnels ou des amateurs de boulangerie pour renforcer leurs capacités.

Notre gamme est très appréciée des boulangers grâce à SUPERMIX qui permet à l'essai de produire des pains de grande qualité se démarquant ainsi de la concurrence et à ALPHAMIX qui représente Le rapport qualité prix du marché.UNIMIX propose aussi une gamme variée de mix pour pains spéciaux, dont le multi céréales, le mix pain complet et le mix pain de campagne.

Nos améliorants de panification facilitent le travail du boulanger et optimisent les caractéristiques fonctionnelles des pâtes tout en renforçant leur tolérance lors de la fabrication. Ils facilitent également la production permettant au boulanger de confectionner des produits finis réguliers et d'excellente qualité.

UNIMIX est une entreprise de droit Camerounais spécialisée dans la production et la commercialisation des ingrédients de boulangerie de qualité supérieure. Créée en 2011 et implantée à Douala, UNIMIX est une filiale du groupe CCDI. UNIMIX produit et commercialise des ingrédients de boulangerie comme des améliorants de panification, des correcteurs de meunerie, des farines spéciales, des complexes minéraux et vitaminés.

