Ile Maurice: Accident mortel à Sorèze - Le conducteur de la voiture libéré

Cédric Chung Nien Chin n'a pas été entendu par les enquêteurs jusqu'à présent. Toutefois, selon des informations recueillies, ce n'est pas la première fois que le trentenaire a affaire à la justice. Il avait, en effet, déjà été verbalisé pour conduite en état d'ivresse et inculpé pour «involuntary wounds and blows» suite à un accident de la route.

Le conducteur de la BMW, impliqué dans l'accident mortel survenu à Sorèze, samedi, a comparu en cour de Port-Louis, lundi 29 mai. La liberté conditionnelle avait, dans un premier temps, été refusée à Cédric Chung Nien Chin, un directeur d'une société, âgé de 31 ans. Sauf que son homme de loi, Me Gavin Glover, Senior Counsel, a logé une motion qui a été débattue devant la Bail and Remand Court. Et la cour a accédé à la demande du trentenaire.

