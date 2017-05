Ile Maurice: Meurtre de Reena Rungloll - Les parents du suspect principal arrêtés

«Une formule a été trouvée mais il me faut encore du temps pour travailler dessus. J'aurai… Plus »

Plusieurs membres de cette famille ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête. Manika Mahadeo, la sœur de Jimmy Mahadeo avait, elle, été arrêtée, mardi 16 mai. La jeune femme a comparu en cour de Moka, ce lundi. Elle a retrouvé la liberté. Alors que Soobiraj Mahadeo, l'oncle du suspect a été arrêté le lendemain. Soobiraj Mahadeo a été reconduit en cellule policière après sa comparution en cour de Moka, aujourd'hui. Une charge de «conspiracy to pervert the course of justice» avait été logée contre lui.

Sont-ils impliqués dans le meurtre de Reena Rungloll ? Les parents du principal suspect dans cette affaire, Jimmy Mahadeo, ont été arrêtés ce lundi 29 mai. Ils ont été interrogés par l'Inspecteur Cowlessur et son équipe sous la supervision de l'ACP Hansraj. Ils ont été relâchés sur parole et devront comparaître en cour de Moka, mardi 30 mai. Une accusation provisoire de «conspiracy» sera logée contre eux.

