En tout cas pour de nombreux Kinois ayant pas fait le déplacement des centres de la Céni, la recherche d'une carte devant leur servir de pièce d'identité et censée leur permettre de résoudre différentes transactions, surtout commerciales, était leur seule et unique préoccupation. Il appartient donc à la Céni d'améliorer sa façon de travailler quand bien même l'on peut imputer ces désagréments aux balbutiements inhérents à tout début d'un processus.

La lenteur des opérations n'a pas permis à la dynamique de se mettre en branle de manière ouillée. Bien plus, certaines personnes avaient du mal à se mouvoir sur le site parce que non informées sur les documents nécessaires à présenter à l'agent de la Céni, ni sur les détails liés à l'opération.

Etaient ainsi favorisés, des amis et connaissances, et certaines personnes aptes à engraisser la patte pour surmonter la longue attente. De la sorte, certaines ont dû passer de longues heures d'attente pour repartir bredouilles. Ouverts tardivement, certains bureaux ont dû fermer très tôt en cette première journée, au grand dam des personnes non servies.

Dans la foulée, certains retardataires parvenaient néanmoins à se faufiler dans la mêlée et se faisaient livrer leur carte moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes. Le favoritisme qui s'est installé sur fond de corruption dans certains centres avait desservi de nombreux Kinois démunis.

