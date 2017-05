Burkina Faso: Municipales partielles - Le MPP en tête avec 464 sièges

Deux policiers nigériens et un civil ont été tués samedi soir 27 mai dans une attaque contre… Plus »

Le CDP a obtenu 5 sièges, la Convergence des masses populaires (CMP) et le MPP obtiennent chacun 2 sièges. L'UPC et le Parti pour la cohésion nationale (PCN) décroche chacun 1 siège.

L'Union pour la renaissance parti sankariste (Unir/Ps) obtient au total 30 sièges. La Nouvelle Alliance du Faso (Nafa) obtient 22 sièges et l'ADF/RDA s'en sort avec 16 sièges etc.

L'Union pour le progrès et le changement (UPC) vient en deuxième position en obtenant 120 sièges au total. Le Nouveau temps pour la démocratie (NTD) et le Congrès pour la démocratie pour le progrès (CDP) ont obtenu chacun 66 sièges de conseiller.

