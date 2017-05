Maroc: Du rififi au Rif

Mais le Maroc, qui a jusque-là échappé au printemps arabe, n'est ni la Tunisie ni l'Egypte encore moins la Libye. Et dans un pays où la personne du roi, commandeur des croyants, est sacrée, il faudra bien plus que ça pour faire vaciller le trône qui en a vu des vertes et des pas mûres.

Certes, avec l'arrivée sur le trône de Mohamed VI, la monarchie, à grands renforts de développement socio-économique, s'est un peu rabibochée avec ces montagnes arides où on vit essentiellement de la culture du canabis et où le taux de chômage est de 21%, soit le double de la moyenne nationale.

