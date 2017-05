Congo-Kinshasa: Enrolement du président Kabila - De la poudre de perlimpinpin

Pour cela, il faut maintenir la pression sur les autorités de Kinshasa qui ont déjà donné la preuve de leur mauvaise foi à travers des pantalonnades qui n'en finissent pas. Quant à l'opposition qui, même mettant en doute la crédibilité du processus électoral, appelle ses ouailles à se faire enrôler, elle doit éviter de prêter le flanc pour ne pas donner un argument de plus à Kabila qui ne fait plus mystère de sa volonté de s'accrocher au pouvoir.

Dans ces conditions, plutôt que de ruser, le peuple attend du président Kabila qu'il dise clairement si oui ou non il entend briguer un nouveau mandat. Toute chose qu'il feint d'ignorer, préférant mettre l'accent sur le folklore, aidé en cela par ses griots et autres Raspoutine qui travaillent à protéger leur tirelire.

Or, on le sait, en la matière, le pouvoir congolais donne l'impression de se hâter lentement pour ne pas dire qu'il travaille à retarder les échéances en jouant la carte du pourrissement. D'où ces violences tous azimuts à travers le pays. En effet, des Kasaï à Béni en passant par Kinshasa, la RDC, il faut le dire, est sens dessus dessous ; tant et si bien que certains se demandent si le pays est encore gouverné. Or, il faut le rappeler, le pays ira aux élections dans seulement six mois.

De la poudre de perlimpinpin. C'est en ces termes, on ne plus acerbes, que bien des observateurs avisés de la scène politique congolaise qualifient l'opération de révision du fichier électoral à Kinshasa, en RDC, à laquelle a pris part le chef de l'Etat, Joseph Kabila. Mieux, ce dernier fut le premier des Kinois à prendre sa carte d'électeur, le 28 mai dernier, à l'école primaire de l'Athénée de la Gombe.

