Guinée: Remariage - Voici pourquoi Cellou a épousé Kadiatou Bah

La notoriété de la famille de Kadiatou Bah n'est pas à démontrer dans l'histoire du Fouta Djallon et son influence dans l'exercice du culte et la propagation de l'islam dans la région encore moins , ce qui fait d'elle l'alliée idéale pour quelqu'un qui caresse l'ambition présidentielle de Cellou Dalein ?

De l'épouse Kadiatou Bah on ne sait presque rien sinon qu'elle a quitté la terre de ses aïeux depuis de longues années et que son appartenance la ramène au clan des Ururbhe faction de la grande famille Ndouyebhe et donc au saint homme Thierno Aliou Boubha Ndyan dont elle est l'une des petites filles ,son père étant l'un des 18 enfants de l'érudit en l'occurrence Thierno Mamadou Bah l'un des frères ainés aux califes Thierno Habib Bah et Thierno Abdourahmane Bah qui s'étaient succédés à la direction de la grande Mosquée Karamoko Alfa mo Labé.

