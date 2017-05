Maroc: Nasser Zefzafi, le leader de la contestation, transféré à Casablanca

C'est l'histoire d'une région qui n'est déjà pas gâtée par la nature et dont les… Plus »

Pour lui, Nasser Zefzafi est « un cas emblématique de la jeunesse marocaine. C'est quelqu'un qui n'a pas de formation politique, qui vient des milieux populaires, qui a un certain charisme et une certaine aura auprès de la population locale.

Depuis dimanche, le calme semble être revenu à Al Hoceïma, d'où est parti il y a plus de six mois ce mouvement de protestation populaire après la mort d'un vendeur de poisson qui avait choqué le pays. Les protestataires réclament notamment des mesures socio-économiques pour désenclaver cette région du nord-est du Maroc, parmi les plus pauvres du pays.

Nasser Zefzafi a été arrêté avec d'autres individus puis immédiatement transféré à Casablanca pour la poursuite de l'enquête menée par la brigade centrale de la police judiciaire. Il y rejoint la vingtaine de militants déjà en garde à vue et interpellés samedi et dimanche à Al Hoceïma.

Au Maroc, Nasser Zefzafi, leader du mouvement de protestation qui secoue la région du Rif, a été arrêté lundi matin 29 mai, au terme d'une cavale qui aura duré trois jours. Vendredi dernier, le charismatique tribun du mouvement «Hirak» s'est attiré les foudres des autorités en interrompant un prêche de la grande prière dans une mosquée d'Al Hoceïma, chef-lieu de la région du Rif, d'où est partie la contestation il y a plus de six mois.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.