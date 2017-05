Angola: La ministre de la Culture plaide pour une large circulation des oeuvres culturelles au sein de la CPLP

Luanda — En dépit de la diversité culturelle et alimentaire, la circulation des oeuvres culturelles entre l'Angola et le Brésil, notamment le mouvement du livre et des auteurs, l'étude des oeuvres réciproquement et les coéditions peuvent jouer un rôle important et contribuer à la concrétisation des souhaits de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP).

C'est ce qu'a déclaré lundi à Luanda la ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, à l'ouverture de la Fête Littéraire Luso-Afro-Brésilienne (FESTAB) visant à saluer la Journée Internationale de Langue Portugaise.

Selon la ministre, l'approfondissement des relations entre les institutions chargées du livre et de la lecture, entre les éditeurs, les Universités, les Associations d'écrivains et les Académies de Lettres pourrait, de façon significative, contribuer à la circulation du livre et des idées, à la connaissance et à la culture des deux pays, et faire en sorte qu'il y ait une CPLP forte, convenue et compétente au plan des relations internationales.