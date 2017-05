Congo-Kinshasa: L'ex-otage français a été remis à l'ambassadeur à Kinshasa

L'ex-otage Philippe avait été enlevé au mois de mars au Maniema en compagnie de trois Congolais et un Tanzanien. Des sources congolaises citent Emmanuel Ramazani Shadari, élu local et chargé de communication du vice-Premier ministre, comme principal artisan dans les négociations qui ont débouché sur cette issue.

Très ému, Alain Rémy, l'ambassadeur de France, n'a pas voulu être trop bavard. « Il est doublement entre de bonnes mains, j'en prends la charge maintenant, et je me charge maintenant de le rendre à la fois à la France et à sa famille. Ce sera fait dès mercredi matin. Merci aux autorités congolaises au plus haut niveau qui ont effectivement œuvré dès le début », a-t-il souligné.

