Cote d'Ivoire: Dernier cri de scénario depuis la montée des marches à Cannes - Jean Jacques Kouamé « On peut être jeune et riche »

Révélé au grand public par la musique, Jean-Jacques Kouamé, un des précurseurs du Coupé-décalé en Côte d'Ivoire, s'est sérieusement lancé dans les affaires depuis plus deux ans.

Dans un entretien exclusif à paraître demain mardi 29 mai 2017 dans l'IA, l'artiste explique pourquoi il n'est plus sur la scène musicale, et parle de sa nouvelle scène , la scène des affaires, son nouveau « scénario » . Il explique pourquoi il a choisi le cadre Cannes et de son célèbre festival de cinéma, pour le lancement Samedi dernier de sa société de finances et d'intermédiation en affaires.

Jean Jacques Kouamé fait de grandes révélations sur son extraordinaire parcours, et assume sa part de rêves et de grandes ambitions pour servir de locomotive et d'émulation pour la jeunesse. Une volonté de réussir et de dompter le monde, tout le monde, exprimée à travers un entretien inédit à bâtons rompus , réalisé dans un style de complicité et sans façon.

« On peut être jeune et très riche. Le cycle des choses a changé. Avant, il fallait avoir un certain âge pour acquérir la richesse ou pour être président. Ce n'est plus le cas maintenant. Car il y'a même des pilotes qui ont 20 ans. Aujourd'hui, Macron nous a prouvé à 39 ans qu'il est président. Aujourd'hui également , on peut être le chef d'entreprise à 22 ans. On vit au 21ème siècle. Je dis à la jeunesse de croire en Dieu, et aussi de croire en elle.

Que les jeunes se disent qu'ils sont des leaders. Moi, dans l'église où je suis, on m'a appris à être un leader. Partout où je vais, je suis un leader. J'encourage les jeunes à être des leaders parce que la richesse se passe dans la tête, la richesse est spirituelle avant d'être physique; Si dans la tête, tu es pauvre, tu vas rester pauvre », exhorte celui qui assure s'être émancipé de la tutelle de son père et qui jure que c'est tout seul qu'il a monté ses activités économiques aujourd'hui florissantes.