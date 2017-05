Sénégal: La couverture de la prévention contraceptive améliorée à Matam et Sédhiou par la SAFI

"Au bout de deux ans, nous avons obtenu des résultats probants qui prouvent qu'il y a un impact réel sur la santé des mères, des enfants et des nouveau-nés. Parce qu'en plus de leur fonction de sages-femmes, elles intervenaient dans tous les domaines de la santé dans leurs zones de responsabilité" a souligné la coordonnatrice de la Cellule.

La stratégie qui a duré 2 ans a permis de recruter et d'employer 50 sages-femmes itinérantes (SAFI), dont 29 dans des postes de santé de Sédhiou et 21 dans ceux de Matam a dit Dr Seck, ajoutant qu'elle a contribué à la réduction de la mortalité maternelle, néo-natale et infantile dans ces deux régions.

D'une durée de trois jours (du 29 au 31 mai), cette activité traduit la volonté du ministère de la Santé et l'Action sociale d'"améliorer la qualité et élargir l'offre de service de qualité par un personnel itinérant" à travers le document de politique nationale élaborée par la Cellule.

Dr Seck intervenait à la Revue finale de la stratégie des sages-femmes itinérantes (SAFI) financée grâce à une subvention de la Fondation Bill et Melinda Gates dans les régions de Matam (nord) et Sédhiou (sud), mise en place dans le cadre du Plan stratégique national de santé communautaire (PSNSC) pour la période 2014-2018.

Somone (Mbour) — La stratégie des sages-femmes itinérantes (SAFI) a permis d'améliorer "considérablement" la couverture de la prévalence contraceptive dans les régions de Matam (nord) et Sédhiou (sud) a indiqué, lundi à Somone (Mbour), la coordonnatrice de la Cellule de la santé communautaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Khady Seck.

