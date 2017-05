Sénégal: Tribune du Ramadan - La fidélité du Prophète

éditorial

La fidélité fait partie des très belles qualités qui paraient le plus distingué des descendants d'Adnan.On le donnait en exemple en la matière. Car sa vie tout entière était empreinte de fidélité. Fidèle, il était d'abord avec lui-même en ceci qu'il s'adonnait à la recherche de ce qui lui fait du bien ici bas et dans l'au-delà. Il l'était ensuite dans ses rapports avec son Maître Béni et Très haut. Il était enfin avec les autres comme ses épouses, ses proches, ses compagnons, voire ses ennemis.

Sa fidélité envers son Maître Béni et Très haut se traduisait dans son stricte obéissance et sa parfaite adoration (du Maître). Il se livrait aux prières nocturnes au point que ses pieds s'étaient enflés. Quant on le lui reprocha, il répondit: «Ne serais-je un esclave reconnaissant?»

Il fit preuve d'une parfaite fidélité à son engagement à respecter la charte à laquelle Allah l'avait lié en ces termes: «Lorsque Nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de Marie : et Nous avons pris d'eux un engagement solennel» (Coran,33:7). A sa mort , il avait bien achevé la transmission de la religion et l'avait parfaitement expliquée.

Il était le plus soucieux du respect de ses engagements. Il n'en avait violé aucun et n'avait jamais manqué à un rendez vous. Ceci apparaît clairement dans sa fidélité envers ses épouses. Il garda bien en mémoire les importantes prises de position de Khadija , notamment sa générosité. Par fidélité à son égard, il n'épousa aucune autre femme durant sa vie. Après sa mort, il s'occupait de ses proches et honorait ses amies.

Le Prophète mettait la fidélité en relief dans son traitement de ses compagnons. Il en fut ainsi quand il pardonna à Atib ibn Abi Balt'aa qui s'était permis d'informer les Mecquois de l'imminence de l'arrivée de l'armée des musulmans. Sa clémence envers ce Compagnon traduisait le fidélité qu'il lui devait pour sa participation à la décisive bataille de Badre. C'est une belle application du principe selon lequel les belles actions effacent les mauvaises.

Le Prophète n'avait jamais oublié les attitudes de son oncle, Abou Talib, son protecteur, éducateur et soutien. C'est pourquoi, il déploya les plus grands efforts pour le guider vers le chemin droit et ne cessa de tenter de le convaincre jusqu'au moment de sa mort. Quand son oncle finit sa vie sans se convertir à la nouvelle religion, le Prophète se mit à solliciter le pardon divin en sa faveur jusqu'au moment où la révélation divine vinsse le lui interdire.

Même ses ennemis ne purent s'abstenir de lui reconnaitre cette qualité. Ce fut le cas de son alors irréductible ennemi, Abou Soufayne, qui répondit par la négative quand Hercule lui dit: «Muhammad trahit il?»

Vous pouvez trouver le plus bel exemple de sa fidélité à l'engagement dans son application des clauses de la trêve de Houdaybiyya puisqu'il extrada les fugitifs Abou Djandal et Abou Bassir vers les Quraychites en application de son engagement.

Nafila du 4ème jour

Faire quatre (4) Rakaa, soit deux «Salama». Dans chaque Rakaa, on doit réciter une fois la « Fatiha », et trois fois «Qoul Ya Ayouahal Kafirouna». Les péchés de celui qui aurait fait cela seront effacés sur place. Il aura les récompenses accordées à mille adorateurs ou à mille guerriers morts, en combattant pour la cause d'Allah.