Centrafrique: L'exigence de la paix

Le président Touadéra a cependant choisi de sortir de cette logique de guerre. C'est donc à dessein qu'il a désigné, en février dernier, le colonel Toussaint Muntazini Mukimapa, un magistrat originaire de la République démocratique du Congo, pour enquêter sur les crimes ayant été commis depuis 2003 et donner l'orientation des enquêtes et des futurs procès.

La prise de service du procureur de la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine annonce l'ouverture des procès contre les fauteurs de trouble. Eux qui les 8 et 13 mai derniers se sont encore négativement illustrés en tuant six casques bleus lors d'une embuscade et en s'attaquant aux communautés peules et musulmanes de Bangassou.

