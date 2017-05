Congo-Kinshasa: Revue à mi-parcours du Projet de développement des pôles de croissance Ouest

Une délégation de la Banque mondiale a procédé, le vendredi 26 mai, à la restitution au ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo, des conclusions et recommandations de la mission de revue à mi-parcours du Projet de développement des pôles de croissance Ouest (PDPC). La cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministre de l'Agriculture, à Gombe.

Au sortir de cette réunion de restitution, le spécialiste des projets agricoles à la Banque mondiale, Ahmadou Oumar Bâ, s'est confié à la presse : « Nous venons d'avoir une réunion avec le ministre de l'Agriculture, dans le cadre de la revue à mi-parcours du PDPC financé par la Banque mondiale à hauteur de 110 millions USD depuis 2013. Ce projet intervient principalement, pour ce qui concerne le ministre de l'Agriculture, dans la province du Kongo Central.

Comme le ministre venait de prendre ses fonctions, et que c'était notre première entrevue, nous en avons profité pour lui brosser l'état de l'engagement de la Banque mondiale dans le secteur agricole au cours de cette dernière décennie et lui faire un état général de l'ensemble des projets que nous finançons ici en République démocratique du Congo ».

La délégation de la Banque mondiale a aussi fait part au ministre de l'état d'avancement du projet PDPC qui est actuellement arrivé à mi-parcours, non seulement en faisant ressortir les premiers résultats atteints, mais également et surtout en pointant du doigt les nombreux défis qui restent à relever afin de voir comment ils peuvent ensemble booster la mise en œuvre de ce projet pour qu'il atteigne ses objectifs de développement.

Réalisations du projet PDPC

Ahmadou Oumar Bâ a aussi restitué au ministre les réalisations du projet PDPC. Premièrement, il a parlé de « la structuration des organisations de producteurs, soit en associations ou en coopératives qui est en cours de réalisation dont 101 pré-coopératives ont déjà été installées sur les 250 qui sont visées à termes ».

En deuxième lieu, il a souligné « tout ce qui concerne le développement des semences qui a été entamé et le renforcement des capacités de l'INERA (Institut national pour l'environnement et la recherche agronomique), à travers ses trois stations de Mvuazi, Gimbi et Nkondo, qui ont été partiellement réhabilitées, mais surtout équipées de laboratoires et matériels qui leur permettent aujourd'hui de produire les semences et les boutures de base dont ont besoin les agri-multiplicateurs ».

Ce fonctionnaire de la Banque mondiale a également fait mention de l'«agrément de 19 agri-multiplicateurs dans la zone qui, aujourd'hui, produisent à partir des semences de base de l'INERA et des boutures de manioc, les semences commerciales qui sont nécessaires pour alimenter des producteurs ».

Il s'est félicité du fait que « toutes les entreprises recrutées sur les 500 km de pistes de recettes agricoles prévues dans la zone du projet sont en train de travailler. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 170 km qui sont achevés. Il y a environ 200 km en état avancé entre 60 et 80% qui sont terminés, et le reste est en cours. Nous espérons que dans les trois mois à venir, l'ensemble de 500 km seront achevés et réceptionnés ».

Zone économique et spéciale de Maluku

Pour sa part, le coordonnateur national du PDPC, Alain Lungungu, a salué l'état d'avancement du programme d'indemnisation des propriétaires de sites sur la Zone économique et spéciale (ZES) de Maluku qui est arrivé « presque à terme. Nous avons 88% du montant d'indemnisation qui a été libéré. Nous avons aujourd'hui un espace qui est presque libéré.

Sur cet espace où devront être implantées les infrastructures, nous avons recruté un conseiller en transaction qui va commencer sa mission au début du mois de juin et qui va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle le Partenariat public privé (PPP). Il s'agit là d'un programme qui avance, malgré le retard connu suite aux indemnisations. Mais aujourd'hui, nous avons retrouvé le chemin à travers le démarrage de la mission du conseiller en transaction ».