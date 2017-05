Congo-Kinshasa: L'enrôlement des électeurs a démarré

Cette opération d'inscriptions sur les listes électorales devrait conduire la République démocratique du Congo à des élections générales en fin d'année. Selon l'Accord du 31 décembre 2016 obtenu sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), Joseph Kabila, élu en 2006 et réélu en 2011, ne devrait plus se représenter à sa propre succession après ces deux mandats.

Pour la seule province de Kinshasa, un peu plus de 5 millions de potentiels électeurs sont attendus. L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), principal parti d'opposition, a d'ores et déjà appelé ses partisans à aller retirer massivement leurs cartes.

