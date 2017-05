Sénégal: Mobilité urbaine à Tambacounda - 12 km de routes et d'ouvrages connexes réalisés

Le conseil municipal de Tambacounda a décidé, vendredi dernier, de signer avec l'Agence de gestion des routes (Ageroute) une convention en vue de la réalisation de travaux de voirie sur 12,5 kilomètres, dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles) devant permettre le bitumage de la commune, en deux phases de 12 tronçons.

Pour améliorer la mobilité urbaine et réduire les coûts et le temps de déplacement tout en renforçant le système d'assainissement, la sécurité des personnes et des biens et l'éclairage public, le conseil municipal de la ville de Tambacounda a autorisé au maire la signature de la convention pour le démarrage des travaux. Il s'agit d'améliorer le cadre de vie des populations urbaines. C'est ainsi que le Programme de modernisation des villes du Sénégal va bientôt démarrer ses travaux à Tamba. Pendant une session spéciale convoquée par le député maire Mame Balla Lô, les conseillers municipaux ont, à l'unanimité, voté la motion d'autorisation de signature de convention entre l'institution et l'Ageroute (maître d'œuvre).

Selon M. Mané, directeur de l'agence régionale de l'Ageroute, l'Etat du Sénégal, à travers le Pse, ambitionne de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. Pour plus d'équité, le gouvernement a décidé, explique ce dernier, de mettre en œuvre le Programme de modernisation des villes (Promovilles). Pour la ville de Tambacounda, en plus des aménagements connexes, il est prévu la réalisation d'au moins 12,5 km de voiries éclairées sur financement de l'Etat du Sénégal et de la Banque africaine de développement (Bad) ainsi que de la Banque islamique de développement (Bis). Les tronçons qui doivent recevoir les coups de pioche sont déjà connus pour la phase 1 et la phase 2 dudit programme.

Critères de choix

Au député maire Mame Balla Lô de préciser que le choix des axes ciblés a été fait sur des critères tenant compte de la mobilité urbaine, mais aussi de l'enclavement de certains quartiers qui abritent d'importantes infrastructures. L'édile de préciser que le maillage de la ville sera assuré progressivement. D'autres kilomètres de routes bitumées dans le cadre du Bci et du projet de construction de la route Tamba-Goudiry seront obtenus. Selon Mor Talla Mbengue, agent de l'Ageroute qui a fait un exposé, la première phase des travaux concerne les tronçons situés entre la route nationale numéro 1, le siège local de la Bank of Africa, la mosquée du Plateau, l'école élémentaire du Plateau 2, le marché «Marinière», l'hôtel Asta Kébé, le centre Don Bosco, la gare routière «Dakar», le quartier Saré Guilèle, le lycée Mame Cheikh Mbaye, la prison de Tambacounda et la mosquée des Hlm.

La seconde phase comprend sept tronçons, dont la bretelle de l'aéroport et des routes passant par le quartier Abattoirs, une route qui mène au lycée de la commune très excentrée, la route du lycée Mame Cheikh Mbaye, liberté extension, auto-école marché marinière, station Elton, quartier Gouye, entre autres. Même s'ils se sont prononcés en faveur de la réalisation de ces infrastructures routières, certains conseillers ont émis des réserves concernant l'ordre de priorité. Selon eux, certains tronçons ne devraient pas être construits avant d'autres. Ils souhaitent que, prochainement, la concertation soit élargie à l'ensemble des membres du conseil afin de mieux définir les priorités.

Des aménagements «connexes» sont prévus dans la convention signée par le conseil municipal comme annoncé par Mor Talla Mbengue. Il s'agit du programme aménagé et des mesures connexes dans le cadre du développement des infrastructures et l'appui aux collectivités locales dans la gestion du programme. M. Mbengue a cité l'achèvement du parking des gros porteurs, la clôture du lycée Mame Cheikh Mbaye, la construction d'une esplanade à la place Léopold Sédar Senghor, la construction d'un plateau sportif multifonctionnel au jardin public des Hlm 2 et l'aménagement de l'entrée de la commune sur la route de Dakar sont également prévus.

Aménagements connexes

Les travaux du Promovilles à Tambacounda vont démarrer au moins dans trois mois, souligne le maire Mame Balla Lô. Pour Mame Balla Lô qui a reçu les félicitations unanimes de ses pairs, il est mis en bonne place la mobilité des nouveaux transports publics comme les taxis « Jakarta », les « Tata » qui ont changé le décor d'une ville qui n'avait de transports publics que les taxis « jaune et noir » qui choisissaient les quartiers à fréquenter. Il a été privilégié les infrastructures importantes qui reçoivent beaucoup de monde comme les mosquées, les lycées, l'aérodrome, les églises, etc. Le maire espère aussi obtenir d'autres kilomètres de routes bitumées dans le cadre du Bci et du projet de construction de la route Tambacounda-Goudiry.

Pour M. Lô, le maillage de la ville sera assuré progressivement et le problème de la mobilité sera considérablement amélioré. L'adjoint au préfet Ibra Mbodji d'attirer l'attention sur l'accompagnement de l'Acte 3 dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. Par ce bais, le président de la République entend faire de l'équité territoriale son sacerdoce pour le bien-être des populations. Ce permettre, selon M. Mbodji, d'organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable.