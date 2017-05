Sénégal: Lettre de l'association culturelle Aide à l'Enfance défavorisée

document

Faire vivre, battre le cœur des enfants, raviver leur bonheur, atténuer leurs souffrances et baliser les chemins de leur avenir tels sont les crédos de l'Acaed. Certes, notre association veut soigner, éduquer, nourrir, et prendre les enfants indigents par la main ; mais avant tout être à côté d'eux.

C'est dans cette quadrature du cercle que se meut notre association. C'est difficile mais grâce à votre aide et à votre soutien tous que nous ferons un bout de chemin ensemble. L'Etat du Sénégal ne peut pas tout faire, les parents non plus car d'un côté il y'a la limite de l'intervention de l'Etat et de l 'autre la limite financière des parents.

L'Acaed se place aux confins de ces limites, mais à la ferme volonté de se battre contre la souffrance des enfants. Notre intervention au cœur des daaras se justifie par la nécessité de permettre aux chérubins de mieux connaître leur religion socle fondamental s'il en est pour leur donner une éducation moderne qui leur permettra d'aller à l'assaut du monde.

L'Acaed œuvre pour la mise en œuvre de daaras modernes au Sénégal. Elle essaie de donner des vivres, des habits, du matériel didactique, des médicaments etc., afin que le pouvoir vivre puisse permettre d'inculquer le savoir, l'intervention de notre association essaie de s'étendre sur tout le territoire national.

Après Kaolack, Darou Moukhty, Foundiougne etc... la capitale du rail et une étape majeure dans notre action. Aujourd'hui 20 Daaras vont être appuyés. Des vivres, des habits et des livres qui vont être donnés aux enfants leur permettront d'avoir plus de bien-être afin de se concentrer à leur études qui doivent être leur seul but.

Nos différentes actions, on l'espère, contribueront à réduire la mendicité pratiquée par les enfants, fléau majeur, cataclysme visuel qui dénaturent le visage de la société sénégalaise. L'Acaed appelle les Serignes Daaras, les parents, les autorités, et la presse à se donner la main pour bouter ce fléau dehors.

Ensemble, nous vaincrons Incha Allah !

Présidente de l'Acaed