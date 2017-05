Congo-Kinshasa: Le président du Paneco s'enrôle et prône le renouvellement de la classe politique

Après le cap franchi de 10 mille fiches d'adhésion en deux mois, Bernard Kayumba à la tête du Parti du nouvel élan du Congo (Paneco) appelle les jeunes à s'enrôler pour décider par les élections du changement des personnes et méthodes en RDC.

Déterminé à participer et à faire participer un grand nombre de jeunes Congolais aux prochaines élections afin de parvenir au renouvellement intégral de la classe politique, le président du Parti du nouvel élan du Congo (Paneco), Bernard Kayumba a obtenu hier dimanche 28 mai sa carte d'électeur. Son devoir civique a été accompli au complexe scolaire Bambinière, à Lingwala (district de Lukunga), qui héberge le centre d'inscription 10048.

Accompagné des militants et cadres de son parti qui ont, pour la circonstance, rythmé le rendez-vous par une chaude animation, Bernard Kayumba a connu une matinée politique en avant-goût de grandes mobilisations à venir. A la sortie du bureau d'enrôlement, celui que ses proches surnomment « le Macron congolais » a axé son message autour du renouvellement de la classe politique. Il appelle tous les jeunes à s'enrôler pour peser sur les suffrages à accorder aux candidats à tous les niveaux d'élections. Par renouvellement, il emprunte à Nietzsche la théorie du surhomme, l'avènement du « nouvel homme » congolais adapté au rêve de grandeur du pays-continent.

En centriste, le président Bernard Kayumba reste convaincu que les valeurs sociales fondent le socle du développement pour un avenir mérité et non subi.

Ainsi, s'inspirant de grandes théories de développement, le Paneco prêche un développement endogène avec la prise en charge des jeunes par l'autonomisation tous azimuts. Refusant toute anticipation, il a convié la jeunesse à venir suivre ce message qui sera au cœur de la grande communication prévue lors de la sortie officielle de ce parti en juin 2017, à Kinshasa.

Dans une société hautement politisée comme la RDC, il est tout de même surprenant de constater que la participation de la jeunesse dans les institutions politiques reste précaire. Pourtant les grands défis de la RDC se constatent et se mesurent dans la durée, dans le long terme. La paix, la sécurité, le développement économique et humain, la réforme de l'Etat, le renforcement de l'autorité de l'Etat, etc., sont des objectifs qui transcendent les générations; ce sont des projets d'avenir qui doivent être entamés aujourd'hui, poursuivis demain et mis en œuvre après-demain.

Il donc est primordial que la jeunesse adhère aux projets de société actuels et s'en approprie. Les raisons qui devraient encourager une politique d'insertion des jeunes dans le jeu politique sont multiples, cependant les plus simples sont identifiées dans le discours de la jeunesse actuelle. Outre le ras-le-bol de la classe dirigeante, les jeunes estiment que c'est leur rôle de se préparer à diriger la RDC dans le futur, de contribuer à l'effort de reconstruction et développement, de promouvoir les droits citoyennes et civiques, etc.

Mais sont-ils prêts ? A cette question, Bernard Kayumba comme d'autres leaders jeunes sont une réponse pour effacer les contrastes de la vie politique en RDC où les jeunes sont relégués à l'arrière-plan et servent généralement de marchepied aux dinosaures en devenir.