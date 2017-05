Congo-Kinshasa: Nouvelles sanctions ciblées - L'Europe frappe neuf dirigeants congolais

Lorsqu'on sait que nombre d'entre eux ont des familles entières qui vivent en Europe, il y a de quoi être préoccupé d'autant plus que même les transferts des fonds deviennent des délits punissables pour des citoyens européens voire tous ceux qui vivent sur le sol de l'UE. Contrairement à la suffisance et à l'arrogance affichée en publique, ces sanctions ciblées font très mal et devra pousser de nombreux responsables sécuritaires et politiques à la réflexion.

Ces mesures consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'Union. Les nouveaux sanctionnés ont venus s'ajouter à sept autres dirigeants congolais qui ont été inscrits sur cette même liste noire de l'UE. En des termes clairs, ces neuf personnalités congolaises ne peuvent plus nouer des affaires avec des citoyens européens.

Ne faisant pas dans la dentelle, deux ministres en fonction, Shadary et Mende, un ancien ministre de l'Intérieur Evariste Boshab, un général de l'armée et un colonel de la police mais aussi le chef des renseignements civils. En matière de "graves violations des droits de l'homme", l'UE n'entend pas tergiverser. Pour qu'aucun Etat, aucun citoyen européen n'en ignore la portée, la décision est coulée dans le journal officiel de l'UE.

