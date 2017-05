Sénégal: Souleymane Camara révèle le moteur de sa réussite

"L'objectif, c'est de faire en sorte d'être chaque matin frais et disponible pour faire une bonne séance d'entraînement et le week-end d'être utile à mon club", si l'on sait que "dans le monde professionnel, signale-t-il, il n'y a pas de place pour les sentiments"

"Pour mon équilibre, il n'était pas question de courir les filles et il me fallait me marier. Je l'ai fait en 2002 (à l'âge de 20 ans)", a-t-il rappelé. Une manière, selon lui, de mettre de côté les mondanités.

Une fois que "l'opportunité de faire des essais à l'AS Monaco s'est présentée, je me disais que la seule alternative valable était la réussite parce qu'il fallait réussir pour tendre la perche et améliorer les conditions de vie de ma famille", a-t-il fait savoir.

