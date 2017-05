Cote d'Ivoire: Abinan Kouakou Pascal - "Le président a utilisé l'arme des forts pour régler le problème"

Les populations de la région Indénié-Djuablin, avec à leur tête les ministres de la région, les deux rois dont Nanan Boa Kouassi III de l'Indénié et Nanan Agnini Bilé II représenté par le chef de village d'Ahénou, les élus et les cadres, ont apporté leur soutien massif au chef de l'Etat, Alassane Ouattara, suite aux événements qui ont secoué le pays récemment.

En effet, les ministres Abinan Kouakou Pascal (Fonction publique et réforme administrative) et Fofana Siandou (Tourisme et de Artisanat), Méité Sindou du Secrétariat national au renforcement des capacités, les députés et les maires d'Abengourou, d'Agnibilékro et de Bettié ainsi que le président du Conseil régional, ont tenu à dire au président de la République leur entière disponibilité et leur engagement à ses côtés pour réussir la mission de développement dans laquelle il s'est engagée au profit de la Côte d'Ivoire.

C'est dans cette veine qu'Abinan Pascal a dénoncé énergiquement les troubles qui ont secoué le pays du fait notamment des militaires qui ont revendiqué de la pire des manières, occasionnant des morts et des frayeurs dans le pays. Mettant sous le boisseau les règles élémentaires de l'engagement du soldat. « L'armée, c'est la discipline.

Ces jeunes gens ont fait ce qu'il ne fallait pas faire même si leurs revendications sont légitimes », s'est indigné Abinan qui a salué la sagesse du président pour avoir privilégié le dialogue et une solution apaisée. « Le président a utilisé l'arme des forts pour régler le problème. Il a été très fort de régler le problème de cette manière-là », s'est encore félicité Abinan qui a salué l'esprit de conciliation des syndicats de fonctionnaires. «

Je voudrais remercier les fonctionnaires qui ont accepté la négociation. Nous avons négocié et avec l'aide de Dieu, nous allons vers la sortie du tunnel » a-t-il confié.

Pour toutes ces raisons, le ministre de la Fonction publique a invité les populations de l'indénié-Djuablin à apporter un soutien sans faille à Alassane Ouattara. L'orateur n'a pas manqué d'encourager les paysans qui ne doivent pas se laisser démotiver par le prix actuel du cacao.

Pour Abinan Pascal, le Pré- sident Ouattara doit recevoir des signes d'encouragement et non des actes qui pourraient ralentir son élan si salutaire pour le développement du pays.

Selon lui, l'actuel chef de l'Etat a si rapidement remis le pays sur les rails du développement, que cela surprend bien d'observateurs habitués à voir les pays sortant de crise végéter longtemps dans le marasme.

Après avoir reconstruit l'économie et la diplomatie, Ouattara n'a pas oublié la région Indénié-djuablin, a-t-il souligné. Il en veut pour témoignage la construction en cours du pont de Bettié, la réhabilitation du pont sur la Comoé, sans oublier les routes qui facilitent les déplacements dans la région et les projets en cours de planification.

Peu avant, le maire d'Abengourou Amoakon Kouakou Banga a dénoncé les actes des « oiseaux de mauvaise augure », en invitant les uns et les autres à privilégier le dialogue dans toute situation de revendication. Notons qu'une motion de soutien a été lue avant d'être remise au Préfet de région.