Maroc: Le tramway casablancais provoque l'ire des usagers

En réaction à cet incident, CASA TRAM c vient de publier un communiqué dans lequel il « condamne avec la plus grande fermeté l'action de blocage menée, ce lundi vers 7 heures, par une quinzaine d'individus qui ont entravé la bonne marche du tramway au niveau de la station Hay Mohammadi, en signe de protestation contre les nouveaux horaires de service mis en place pour le mois sacré de Ramadan ».

Cela ne peut signifier que l'information a été lue et vue par les usagers du Tramway. La seule communication visible et efficace du Tram n'est autre que la publicité dont il se pare pour être bien vue par le commun des mortels. N'aurait-il pas gagné en qualité de service s'il avait fait de même par l'annonce de son changement d'horaire?

La décision contestée et qui a été annoncée ces derniers jours par Casa Tram, via un communiqué, a indiqué que « durant la semaine, soit du lundi au vendredi, les premiers départs des terminus débuteront à 6h30 au lieu de 5h30 et les derniers départs des terminus sont dispatchés comme suit selon les stations: Sidi Moumen: 22h30 ; Aïn Diab: 23h55 ; Facultés: 23h08 ».

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.