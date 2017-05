Sénégal: Enjeu des élections législatives de 2017 - Rester sereinement sur la trajectoire d'émergence

« Le président Macky Sall est une chance pour le Sénégal ». Cette phrase ne vient pas de moi. Elle a été prononcée, cette année, à Louga, par un des actuels leaders de Manko. Il avait raison. Il a raison. Jugez-en vous-même en chiffres.

En cinq ans, le président Sall a mis 270 Mgw de capacité additionnelle contre 250 Mgw de plus de 2000 à 2011. Cela donne un rapport de 54 Mgw par an sous Macky Sall contre 20 Mgw par an de 2000 à 2011. C'est cela qui a permis d'électrifier 1525 villages en cinq ans, alors qu'en 2011 il n'y en avait au Sénégal que 1648, soit plus de 92 % d'augmentation en cinq ans.

Dans le domaine de l'hydraulique, à côté des programmes classiques, le Pudc est en train de révolutionner le milieu rural avec des moyennes record dépassant largement les 30 à 70 forages par an de moyenne de 1948 à 2012. Rien qu'en 2017, le Pudc a réalisé 251 forages, sans compter les projets structurant du président Macky Sall à travers l'Usine de dessalement d'eau de mer pour Dakar et la 3ème usine de Keur Momar Sarr. Pour les routes, le chef de l'Etat a mis en cinq ans une moyenne annuelle de 198 milliards de FCfa par an contre 60 milliards par an de 2000 à 2011. Ce qui a permis de faire en cinq ans 1295 km de routes revêtues et 12 ponts, soit 259 km par an contre 131 km de 2000 à 2011. Dans le volet autoroutier, rien qu'avec l'axe Diamniadio-Sindia, le président Macky est déjà à 36 km d'autoroute contre 32 km de 2000 à 2012. D'ici fin 2018, il va recevoir Sindia-Mbour (24 km), Illa Touba (113 km), Thiès-Tivaouane (28 km).

Et d'ici 2019, nous aurons notre Train express régional (Ter). Dans le secteur du transport, en cinq ans, le président Macky Sall a injecté 1150 bus de transport urbain, soit 230 bus par an contre 76 par an durant les 12 années précédentes. Avec Macky Sall, «Dakar Dem Dikk» est déjà à 710 bus supplémentaires contre 409 en 12 ans. «Sénégal Dem Dikk» aussi est en marche avec des bus climatisés en lignes régulières.

Dans le volet agricole, avec Macky Sall, nous sommes à 951.000 tonnes de riz, soit une progression de 102 % par rapport à 2012. En 2016, l'arachide était à 998.000 tonnes, soit une hausse de 42 % par rapport à 2012. La production horticole du Sénégal pour l'année 2016 est ressortie à 1.206.810 tonnes, expliquant le boom des exportations. L'oignon, avec 393.000 tonnes en 2016, a progressé de 7 1% par rapport à 2012 et a même dépassé l'autosuffisance quantitative. Aujourd'hui, le défi pour l'oignon, c'est d'abord une meilleure conservation avec assez de séchoirs. Quant à la pomme de terre, avec ses 52.000 tonnes en 2016, elle a connu une hausse de 333 % par rapport à 2012.

Dans le domaine de l'emploi, notamment des jeunes, le président Macky Sall est en train de trouver une solution structurelle par une forte insistance sur l'employabilité à travers une formation professionnelle plus prononcée. C'est ce qui explique la création, depuis 5 ans, de 34 Bts dans diverses filières, sans compter la mise en place progressive des Isep. Malgré les 234.260 contrats signés en moins de quatre ans, hors secteur agricole et rural, et en dépit des efforts dans l'auto-emploi, avec les programmes de financement des projets des jeunes et des femmes, nous pouvons accélérer le processus grâce à la subvention de 90 % du coût de la formation professionnelle via 3 Fpt. Et ce, sans la relance économique multisectorielle en cours.

Un pays en voie d'émergence s'inscrit progressivement vers une industrialisation irréversible avec une productivité des facteurs travail et capital. C'est ce qui explique l'obsession du président Macky Sall pour la mécanisation du secteur agricole. Parlant d'industrialisation, le chef de l'Etat a déjà relancé les Ics, la Sonacos, la Nsts, la Sotexka. Mieux, il est en train de construire des parcs industriels dont celui de Diamniadio qui va bientôt être réceptionné.

Si j'ai donné ces chiffres, c'est pour répondre à ceux qui disent que la croissance ne se mange pas. Il est vrai que les agrégats économiques au beau fixe dérangent l'opposition qui doit comprendre que le président Sall est sous ce rapport sur la bonne voie. Que disent les agrégats ? Le taux de croissance du Pib réel dépassant 6,6 % sur deux ans successifs au moment où le taux d'inflation actuel est à -1% et le déficit budgétaire de 4,3 % du Pib en 2016, contre 6,7 à 8 % en 2012. L'encours de la dette publique, avec 59,5% du Pib, est en deçà de la norme de 70 % Uemoa, et le service de la dette publique extérieure est à 7,9 % des recettes budgétaires et 6,1 % des exportations de biens et services. Le Sénégal ne s'endette pas pour manger. Il s'endette pour compléter la construction de son développement. L'exemple type de cet endettement adjuvant ou complément du développement est là devant nous à Diamniadio. Diamniadio est un bon laboratoire de la vision du président Macky Sall. Diamniadio va voir sa population passer de 10.000 à 300.000, parce que la commune ne sera pas une cité dortoir. Diamniadio va décongestionner Dakar sur les plans économique, social et administratif. C'est un des 27 pôles urbains à bâtir sur la base de la vision du chef de l'Etat. Diamniadio est déjà là avec tous ses grands projets.

Nous devons comprendre que la nouvelle trajectoire du Sénégal se joue simultanément en deux temps. Le structurel, à travers le Pse, et l'urgence à travers les autres programmes. Nous devons comprendre que c'est grâce à cette nouvelle trajectoire que le président Macky Sall a pu faire des choses importantes sur le plan social. Il a fortement réduit les inondations, mis en place la carte d'égalité des chances, baissé les prix des loyers, de l'électricité et l'impôt sur les salaires. Il a instauré les gratuités des soins pour les enfants, des soins pour les personnes âgées, de l´hémodialyse, de la césarienne, des antirétroviraux. C'est avec le président Sall que l'audace des politiques publiques est allée à la construction de nouvelles universités, de centres de formation professionnelle, des « daaras » modernes, des cités religieuses.

Pour finir, juste rappeler que face à ce flot de réalisations et devant les importantes inaugurations en vue pour les deux prochaines années, une frange de l'opposition cherche le blocage du pays à travers l'institution parlementaire. Le peuple sénégalais est très intelligent pour comprendre que l'heure est au bloc citoyen et militant autour du président Macky Sall et de « Benno Bokk Yakaar » pour bâtir davantage l'émergence. Le chef de l'Etat a la truelle pour bâtir avec ceux qui n'ont pas un égo à fleur de peau. Ce qui est regrettable, c'est que l'opposition s'agrippe à des insinuations fausses sur des thèmes de désinformation. Elle n'a pas retenu la leçon du dernier referendum qui, malgré les insinuations sur des thèmes fabriqués comme l'homosexualité, avait donné le président Sall vainqueur avec un «oui» à 63 %, dont 42 départements sur 45.

Avec les élections législatives du 30 juillet 2017, le peuple sanctionnera les « insinuateurs » et donnera, s'il plait à Dieu, au président Macky Sall la possibilité de poursuivre sereinement les politiques d'émergence du Sénégal.

Économiste, Écrivain

Conseiller départemental à Mbour, Responsable politique