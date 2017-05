Congo-Kinshasa: Kinshasa - Ouverture jeudi d'un atelier d'évaluation de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba

Quatre ans après sa signature, le 24 février 2013 à Addis-Abeba (Ethiopie), il est plus que temps d'évaluer les engagements souscrits par les parties prenantes aux termes de l'Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la Région des Grands Lacs.

Le mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba (MNS) organise, du 1er au 02 juin 2017, à l'hôtel du Gouvernement, un atelier d'évaluation de cet Accord, quatre ans après sa signature.

Organisé sous le haut-patronage du Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, l'atelier connaitre la participation des experts de la Présidence de la République, du gouvernement, de la Mission onusienne en RDC (Monusco), de la Société civile et des garants de l'Accord. Ensemble, ils devront chercher à comprendre pourquoi la « paix » et la « stabilité » ne sont toujours pas au rendez-vous dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Leur réflexion s'attardera davantage sur la manière dont les pays signataires s'acquittent des engagements auxquels ils avaient souscrits.

Privilégier la coopération et l'intégration régionales

Dans la même optique, à l'issue d'un atelier d'évaluation dudit Accord tenu, du 21 au 22 mai 2017 à Goma, la Société civile du Nord-Kivu, de l'Ituri et du Sud-Kivu a, a invité le Rwanda et l'Ouganda à privilégier la coopération et l'intégration régionales. Car, selon la société civile, ces Etats voisins de la RDC violent leurs engagements pris dans le cadre de cet Accord-cadre d'Addis-Abeba.

Les forces vives de la province du Nord-Kivu, en synergie avec ses paires du Sud-Kivu et de l'Ituri ont également formulé quelques recommandations à l'intention de la Communauté internationale et des parties signataires de l'Accord. Les participants ont demandé notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions contre les pays de la région, signataires de l'Accord et membres de l'Onu qui violent leurs engagements pris.

Ils ont aussi estimé que, « si les autres signataires de l'Accord-cadre continuent à violer leurs engagements et que le Conseil de sécurité ne prend pas de sanctions contre eux, que la RDC se retire de cet Accord et prennent toutes les dispositions quant à ce ».

Ils exigent en outre, « la construction d'un mur aux frontières de la RDC avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, mais aussi, le profilage niveau cinq des réfugiés vivant au Congo et le retour dans leurs pays respectifs ».

Par ailleurs, l'Accord-cadre stipule, en son article 9, que « le président de la république démocratique du Congo mettra en place, au sein du gouvernement, un mécanisme national de suivi en vue d'accompagner et superviser la mise en œuvre des engagements (six au total) pris au niveau national pour les réformes ».

Cette recommandation a abouti, le 13 mai 2013, à la création du MNS. Le Lieutenant-général Dénis Kalume Numbi est, depuis le 10 octobre 2016, coordonnateur de cette institution placée sous autorité directe du chef de l'Etat.