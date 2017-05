Ile Maurice: Commission drogue - «J'ai essayé d'aider mais je ne suis pas impliqué dans les transactions», dit le témoin

«Une formule a été trouvée mais il me faut encore du temps pour travailler dessus. J'aurai… Plus »

De plus, Paul Lam Shang Leen l'a questionné sur les appels qu'il a passés et reçus avec des trafiquants qui sont derrière les barreaux. L'ancien officier de police s'est défendu en affirmant qu'il faisait tout son possible pour les aider, quand il le pouvait, mais qu'il n'était pas impliqué dans les transactions. Les entrées d'argent sur son compte bancaire ont également été scrutées par la commission.

Il devra justifier ses entrées et sorties d'argent auprès de la commission d'enquête sur la drogue. Shabeer Ahmad Goolamgouse n'a pas convaincu Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs pendant ses deux heures d'audition, ce lundi 29 mai.

