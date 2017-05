Burkina Faso: OAB - Le nouveau président, Fabien Ouédraogo promet la cohésion

Le nouveau conseil de l'Ordre des architectes du Burkina (OAB), présidé par Flavien Ouédraogo, a officiellement pris fonction le vendredi 26 mai 2017, à Ouagadougou.

Après deux années à la tête du conseil de l'Ordre des architectes du Burkina Faso (OAB), Valérie Sanou/ Goungounga a passé le témoin au nouveau président, Flavien Ouédraogo. C'était le vendredi 26 mai 2017 à Ouagadougou lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonanet, et coparrainée par le ministre en charge de la culture, Tahirou Barry et l'édile de la capitale, Armand Pierre Beouindé.

Faisant le bilan de son mandat, Mme Sanou a relevé de nombreux acquis engrangés, classés en 12 points dont l'obtention d'un terrain pour la construction du siège de l'OAB grâce au soutien du ministre Bonanet, l'organisation du XXVe anniversaire de l'Ordre cumulativement avec la IIIe semaine de l'architecte.

La relecture des textes de la structure, l'organisation de concours d'architecture, la participation à des activités internationales, la création et l'animation de la page Facebook et du site de l'OAB sont aussi à mettre à l'actif du conseil sortant, selon elle.

Toutefois, elle a relevé que si certains points du programme d'activités ont été entamés, il n'y a pas eu d'aboutissement. Au titre des difficultés qui ont émaillé son mandat, elle a cité l'absence d'une chambre disciplinaire pour résoudre les questions touchant aux règles de confraternité, le manque de cohésion entre les architectes.

Aussi, le président entrant, Flavien Ouédraogo, qui entend poursuivre les sillons tracés par les conseils précédents, a placé son mandat sous le signe de la cohésion. « Il est impératif de travailler à rassembler les architectes de tous bords et de toutes générations. Car la cohésion est indispensable à toute action de groupe », a-t-il annoncé les couleurs.

Faire de l'architecte le chef d'orchestre de l'acte de bâtir

L'introduction de la loi sur la profession d'architecte pour être en phase avec l'évolution de la profession et la directive de l'UEMOA, la communication pour plus de visibilité de l'Ordre, la formation des membres pour plus de compétence et la veille pour plus de transparence sont entre autres les activités programmées par le nouveau conseil.

M. Ouédraogo a en outre dévoilé que le Burkina Faso assurera cette année, la présidence tournante du conseil des ordres des architectes des pays de l'UEMOA. « Nous avons donc besoin du soutien de nos autorités pour assumer cette mission et donner le bon exemple », a-t-il demandé.

Au titre d'autres doléances soumises au MUH, il a souhaité l'implication de l'OAB dans l'édification d'infrastructures de qualité prévues dans le PNDES, un accompagnement pour la construction du siège de l'Ordre, que l'architecte soit le chef d'orchestre dans le processus d'exécution des ouvrages comme ses compétences et la directive de l'UEMOA l'y autorisent.

« L'OAB souhaiterait assurer la vérification des projets soumis à la demande de permis de construire en étant une entité à part entière. Ceci, afin d'éviter les fréquents cas d'usurpation de titres et les signatures de complaisance », a requis M. Ouédraogo.

Toutes ces requêtes ont été enregistrées par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonanet qui a reconnu l'importance de l'architecte dans l'acte de bâtir.

Après avoir félicité le conseil sortant pour le travail abattu, il a rassuré les nouveaux dirigeants de l'OAB de la disponibilité de son département à les accompagner.

Notamment, pour la modernisation des textes de l'Ordre qui datent de vingt-cinq ans, la transparence dans les procédures de passation des marchés publics et la conquête de la sous-région.