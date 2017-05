Afrique de l'Ouest: Surveillance épidémiologique - 135 unités renforcées dans l'espace CEDEAO

Deux policiers nigériens et un civil ont été tués samedi soir 27 mai dans une attaque contre… Plus »

A noter que le projet WARDS a été financé à plus de 11 millions de dollars par la Banque mondiale dans le but de renforcer les systèmes de surveillance des maladies dans les pays membres de la CEDEAO.

«Ces structures renforcées sont désormais aptes à faire la collecte et l'analyse de données statistiques et épidémiologiques pour une riposte opportune» a-t-il apprécié.

En sus, il a soutenu que des activités de renforcement des ressources humaines ont été mises en œuvre dans chaque pays, de même qu'à l'échelle régionale dans le but d'optimiser la collecte, la gestion et l'analyse de données sanitaires, le partage d'informations ainsi que l'organisation de la riposte.

En effet, il a indiqué que le projet a contribué à l'harmonisation et à l'amélioration des politiques, pratiques et outils du système de surveillance épidémiologique des pays de la CEDEAO.

Le Centre de coopération internationale en santé et développement (CCISD) a organisé une rencontre régionale sur le bilan des activités et de mise en place des Centres de surveillance épidémiologiques (CES) du 24 au 25 mai 2017 à Ouagadougou.

