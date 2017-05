Burkina Faso: Droits et devoirs des personnes handicapées au pays - Le non-respect des textes dénoncé à Bobo-Dioulasso

Deux policiers nigériens et un civil ont été tués samedi soir 27 mai dans une attaque contre… Plus »

Le directeur de l'Institut des jeunes sourds du Faso, Salam Ouédraogo, a aussi appelé les personnes handicapées à beaucoup plus de solidarité, pour une meilleure promotion de leurs droits et devoirs.

Il a souhaité la mise en place d'un mécanisme pour le suivi des textes, et appelé les handicapés à plus de solidarité. Les participants ont souhaité que les personnes valides soient sensibilisées aux droits et devoirs de ceux-là qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables.

Les communicateurs les ont alors invités à acquérir la carte d'invalidité qui leur donne certains avantages, à avoir de bons comportements et à s'associer pour mieux défendre leurs droits. Le coordonnateur provincial des personnes handicapées du Houet, Alfred Do Sanou, a salué cette initiative. Il a déploré la non-application de nombreux textes adoptés en faveur des personnes handicapées.

L'Institut des jeunes sourds du Faso, en collaboration avec le comité de pilotage pour l'éducation inclusive a organisé, le 20 mai 2017 à Bobo-Dioulasso, Une journée de sensibilisation aux droits et devoirs des personnes handicapées. Cette journée a porté sur le thème handicap et citoyenneté.

