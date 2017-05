Congo-Brazzaville: Développement durable - Les populations seront impliquées dans la gestion des mangroves

Situés le long du littorale à Pointe-Noire, les mangroves protègent, entre autres, contre les vents marins et les érosions. « Si cette forêt disparait, la côte de Pointe-Noire sera érodée et, nous serons exposés aux catastrophes naturelles », avait indiqué le coordonnateur du Projet Mangrove, Gilbert Mbati.

Cette réunion avait pour objectif de doter les techniciens congolais de méthodes permettant de responsabiliser les populations locales sur la gestion de cette ressource naturelle. Il s'avère que cette dévolution ou transfert de gestion nécessite que le Congo puisse disposer d'un canevas officiel et du guide d'élaboration des plans simples de gestion forestière et faunique. Ce qui n'est pas encore le cas.

Les techniciens du ministère de l'Economie forestière et du projet mangrove se sont imprégnés le week-end dernier, des techniques de gestion communautaire des ressources forestières, via les échanges qu'ils ont eus récemment avec un consultant international en la matière invité par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao).

