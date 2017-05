Suite à l'explosion d'une chaudière à Copelit Afrique qui a fait un mort et 18 blessés ce samedi à Mballing, dans la commune de Malicounda, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime s'est dépêché sur les lieux. Selon Oumar Guèye, l'usine n'a pas respecté l'injonction de l'administration des pêches lui demandant l'arrêt immédiat de la production et des exportations.

Si cette usine de fabrication de farine et d'huile de poisson destinées à l'exportation avait respecté à la lettre la demande de l'administration des pêches portant arrêt immédiat de production et d'exportation, cet incident malheureux ne se serait certainement pas produit. C'est la conviction du ministre Oumar Guèye qui était sur les lieux ce samedi. Mais l'usine a fait fi de cette injonction et, à l'arrivée, une chaudière s'est désintégrée et a occasionné la mort du jeune Bassirou Marone et plusieurs dégâts aux alentours. « Si l'usine avait respecté ce qui avait été dit hier, on n'en serait certainement pas arrivé là aujourd'hui », a soutenu le ministre Oumar Guèye, non sans préciser que l'usine n'était pas dans les dispositions réglementaires pour produire au moment de l'explosion. Et de préciser que le directeur des industries de transformation de la pêche était sur le site le jeudi pour procéder à une inspection. Par la suite, a assuré le ministre, un document portant arrêt immédiat de la production et des exportations a été remis à la direction de l'usine. « Au point de vue administratif, les mesures qui devaient être prises par l'administration des pêches ont été prises et ce document a été bien reçu par les responsables de l'usine. Cette lettre n'a pas été suivie quant à son application et une explosion s'est produite ce matin », a-t-il déploré.

Pour le ministre de la Pêche, des usines de farine de poisson existent un peu partout dans le monde et au Sénégal, a-t-il noté, le respect strict des règles et les normes d'hygiène et de sécurité constituent un préalable pour pouvoir mener des activités dans ce domaine. « Nos services y veillent. Ils sont omniprésents sur toute l'étendue du territoire et quand il y a des mesures à prendre, ils les prennent à l'occasion d'inspections ou d'alertes et prennent les mesures qui s'imposent pour pouvoir sauvegarder la sécurité des personnes et des biens », a dit le ministre qui s'est aussi rendu au chevet des malades à l'hôpital de Mbour.

Pour l'heure, les causes de l'explosion ne sont pas encore connues, mais, a assuré le ministre Oumar Guèye, l'enquête qui sera ouverte va situer les responsabilités. Cette explosion survenue le samedi vers 7 heures intervient au lendemain de la une marche du collectif des habitants de Mballing et environs qui a pris d'assaut les locaux de l'usine pour dénoncer la pollution et les nuisances occasionnées par cette usine. La manifestation avait dégénéré et fait beaucoup de blessés.